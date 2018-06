Spettacolo dal vivo e rigenerazione urbana: due bandi di Fondazione Cr Firenze

Due nuovi bandi tematici di Fondazione Cr Firenze: sono stati stanziati oltre 1,3 milioni per promuovere i progetti di rigenerazione urbana e nuovi pubblici per lo spettacolo dal vivo.

Due nuovi bandi tematici di Fondazione Cr Firenze per promuovere progetti di rigenerazione di spazi urbani a fini culturali, sociali ed educativi, e per lo sviluppo e la diversificazione dei pubblici dello spettacolo dal vivo in Toscana.

Si chiamano rispettivamente ”Spazi attivi” e ”Nuovi pubblici” i due nuovi programmi di supporto al territorio, alla seconda edizione, e per i quali sono stati stanziati 1.350.000 euro.

Nel primo bando ”Spazi attivi” la Fondazione Cr Firenze mette a disposizione 1 milione e 150 mila euro per il sostegno a progetti di rigenerazione, recupero e riattivazione di spazi fisici già esistenti con funzioni durevoli e sostenibili di tipo sociale, culturale e creativo. Potranno partecipare enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro e cooperative. A ciascuno dei vincitori sarà assegnato un contributo fino ad un massimo di 150mila euro, a fronte di un cofinanziamento obbligatorio da parte dei richiedenti pari al 50% del costo totale del progetto.

Il bando ”Nuovi pubblici”, invece, ha origine da un’indagine di contesto territoriale: nonostante nel 2016 la Toscana risulti la quarta regione per numero di spettacoli dal vivo, l”80% circa dei toscani non frequenta eventi simili e, inoltre, del rimanente 20%, solo il 14,6% sul totale rientra in una fascia d”età compresa tra i 15 e i 24 anni. La Fondazione ha messo a disposizione con questo bando 200mila euro per progetti di audience development e audience engagement volti a potenziare i luoghi e le performance dello spettacolo dal vivo in Toscana in termini di fruibilità, qualità, comunicazione e diversificazione dell”offerta, con particolare attenzione alla formazione di un nuovo pubblico critico nelle scuole e tra le nuove generazioni. Ai vincitori sarà assegnato un contributo fino ad un massimo di 30 mila euro, a fronte di un cofinanziamento obbligatorio da parte dei richiedenti pari al 20% del costo totale del progetto.

Entrambi i bandi si concluderanno il 14 settembre e la presentazione delle domande di partecipazione può essere fatta esclusivamente online sul sito www.fondazionecrfirenze.it.