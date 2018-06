Sotto sella bici aveva 67 dosi cocaina, arrestato a Grosseto

Il 20enne, mentre era in bicicletta a Grosseto, alla vista degli agenti ha cercato di scappare ma è stato fermato.

Aveva 67 dosi di cocaina, pronte per essere spacciate, per oltre 40 grammi. Con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti è finito in carcere a Follonica (Grosseto),Un giovane di 20 anni, di nazionalità marocchina senza fissa dimora, l’arresto è avvenuto nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio nel comune di Follonica predisposti dalla questura con l’ausilio degli equipaggi del nucleo prevenzione crimine.

Durante il controllo i poliziotti hanno notato che nella tasca posteriore dei pantaloni il ragazzo aveva una mazzetta di denaro della quale non ha saputo giustificarne la provenienza, mentre occultato all’interno della bici, nel mozzo della sella, è stato rinvenuto un calzino con dentro lo stupefacente. Il 20enne è stato condotto nel carcere di Grosseto.