Sorpresi ad orinare, in piazza Indipendenza

Firenze, piazza Indipendenza, agenti della Polizia Municipale, hanno effettuato una serie di controlli multando due persone per atti contrari alla pubblica decenza, per loro una sanzione fino a un massimo di 10.000 euro. Multati anche due minimarket per vendita di alcolici fuori orario.

Continuano i controlli per scoraggiare i comportamenti scorretti dei frequentatori di piazza Indipendenza, gli agenti hanno infatti effettuato una serie di controlli nella piazza multando due persone per atti contrari alla pubblica decenza.

Si tratta di un 21enne di origini nordafricane residente in provincia, trovato mentre stava facendo pipì vicino al chiosco edicola. Immediato l’intervento degli agenti: la sanzione prevista va da 5.000 a 10.000 euro e sarà stabilita dal prefetto (se pagata entro 60 giorni 3.300 euro).

Nell’ambito dei controlli nella piazza gli agenti hanno trovato anche un altro uomo, un 61enne cingalese residente in città, ‘pizzicato’ a orinare ad un tiglio: anche per lui è scattata la multa per atti contrari alla pubblica decenza.

Nell’ambito dei controlli la polizia municipale ha anche sanzionato due minimarket della zona circostante la piazza, trovati a vendere alcolici dopo le 21. Per entrambi una multa da mille euro e la segnalazione agli uffici per la violazione al regolamento Unesco: entrambi rischiano la chiusura dell’attività fino a sette giorni.

Agenti del Reparto Anti degrado insieme alle pattuglie dell’Autoreparto sono intervenuti anche in piazza Vittorio Veneto e in zona piazza della Libertà-viale Matteotti individuando tre persone che stavano chiedendo denaro agli automobilisti che avevano appena parcheggiato. Per loro, due uomini e una donna di nazionalità rumena, è scattata la multa per questua molesta.