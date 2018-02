Siena for Kids: Il Museo dell’Opera del Duomo apre le porte ai baby visitatori

La stagione di ‘A Piccoli Passi’ si chiude domani, con la storica sede dell’Opera che ospiterà i piccoli visitatori. Dalle ore 11, appuntamento in Piazza Jacopo della Quercia alla scoperta delle opere, delle storie misteriose e dei personaggi del passato.

‘A Piccoli Passi’ tra le bellezze del Museo dell’ Opera, il tour guidato porterà i piccoli visitatori tra le antiche statue che mostrano il volto di profeti barbuti, santi misteriosi e gentili Madonne. I partecipanti potranno visitare le sale dell’antico complesso museale, accompagnati dai racconti animati delle guide per conoscere le opere più importanti della città. Alla fine della visita guidata, a tutti i piccoli visitatori sarà consegnato lo zainetto di ‘Siena for Kids’.

‘A Piccoli Passi’ è il calendario di visite guidate dedicate ai più piccoli per esplorare la città, attraverso il divertente racconto delle guide turistiche. La rassegna rientra in “Siena for Kids”, il progetto per bambini e famiglie organizzato dal Comune di Siena, assessorato al turismo, con il contributo di Banca Monte dei Paschi di Siena e con i proventi dell’imposta di soggiorno.

Il programma completo è disponibile sul sito www.enjoysiena.it.