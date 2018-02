Sicurezza sul lavoro, Regione: “stanziati otto milioni dal 2017 al 2020”

I consiglieri regionali Alessandra Nardini e Andrea Pieroni hanno sottolineato l’impegno di Regione Toscana per il tema della sicurezza sui posti di lavoro. Sonetti (Pd): “impegnarsi per garantire a tutti i lavoratori condizioni sicure”.

La Regione per la battaglia alle morti sul lavoro “ha stanziato otto milioni dal 2017 al 2020 per incrementare la sicurezza dei lavoratori ma occorre che tutti facciano la propria parte”. Così i consiglieri regionali del Pd, Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni, sull’incidente mortale avvenuto la scorsa notte in un cantiere navale di Pisa e nel quale ha perso la vita un operaio di 39 anni.

“Come sempre saranno le indagini della magistratura e gli accertamenti dei funzionari Asl a stabilire le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità circa il rispetto delle misure di sicurezza – hanno continuato i consiglieri – Ma oggi, oltre al più sentito cordoglio alla famiglia e ai colleghi di Alessandro Colombini, vogliamo esprimere apprensione e sconcerto per questo nuovo tragico episodio”. “C’è bisogno di continuare a combattere l’enorme tragedia delle morti sul lavoro, di non abbassare la guardia sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Per Massimiliano Sonetti, segretario provinciale del Pd di Pisa, “di fronte a un fatto tragico di questa portata ogni parola è superflua. Ciò che occorre fare, ogni giorno, è impegnarsi per garantire a tutti i lavoratori del nostro Paese condizioni sicure per svolgere le loro mansioni, non importa di che tipo. Nella società che siamo chiamati a costruire non si deve morire di lavoro”, ha concluso.