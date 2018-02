Sicurezza: operazione gdf a Prato, in campo 150 uomini 

Si chiama ‘Alto impatto’ l’operazione che dalle prime ore della mattina di oggi sta impegnando i finanzieri in tutta la provincia di Prato per combattere l’illegalità fra gli immigrati di origine cinese.

In 150, con mezzi ed elicotteri, sono in campo per il contrasto del contrabbando, della contraffazione, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti a Prato. Tra gli obiettivi dell’operazione c’è anche il contrasto all’illegalità economica con una attività mirata ai ‘money transfer’. Il servizio, che impegna anche le unità cinofile, è coordinato dal comando regionale ed eseguito da quello provinciale guidato dal colonnello Antonio D’Agostino. La conclusione dell’operazione è prevista per questa sera.