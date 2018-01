Si filmano sparare con la scacciacani, 3 denunce nel Mugello

I cittadini di Dicomano si sono allarmati pensando che l’arma utilizzata fosse vera. I carabinieri hanno perquisito le abitazioni dei tre ragazzi, scoprendo che la pistola era solo una riproduzione

E’ finita male la bravata di alcuni giovani nel Mugello che prima del 31 dicembre avevano diffuso un video nel quale si erano ripresi mentre maneggiavano e sparavano, di notte, con una pistola scacciacani nella zona sportiva di Dicomano (Firenze).

Il video, che aveva avuto una rapida diffusione, ha suscitato preoccupazione tra i cittadini poichè la pistola sembrava vera. I carabinieri della stazione di Dicomano si sono attivati identificando subito dal video i tre giovani e procedendo, nel pomeriggio del 31 dicembre, alle perquisizioni domiciliari nel corso delle quali è saltata fuori la pistola utilizzata.

E’ stato quindi accertato che la pistola ripresa nel video era una scacciacani calibro 8, fedele riproduzione di una pistola semiautomatica ma priva di tappo rosso. L’arma è stata immediatamente sequestrata. Per i tre, tutti ventenni del posto, è scattata la denuncia alla procura della Repubblica per accensioni ed esplosioni pericolose in concorso.