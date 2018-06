Si allenavano in “palestra” ad aprire casseforti, 4 arresti 

Si allenavano in una sorta di “palestra” ad aprire casseforti: due arresti e due denunce nel Pisano dopo furti nell’Aretino.

Si allenavano ad aprire casseforti con attrezzi specifici in una sorta di “palestra” a Santa Croce sull’Arno (Pisa) per poi fare raid nell’aretino, nel senese e, secondo le indagini, anche nel fiorentino: ad incastrare la banda, composta da 4 uomini di origine georgiana, tra i 30 e i 40 anni, lo scontrino che comprovava l’acquisto di un piede di porco ritrovato sul luogo di un furto avvenuto in un’abitazione di Montevarchi (Arezzo) lo scorso agosto.

Da qui gli uomini del commissariato di Montevarchi, di concerto con la squadra mobile di Arezzo e di Siena, sono risaliti fino ai quattro georgiani residenti a Santa Croce di cui due parenti tra di loro.

Due sono attualmente in carcere a Pisa dopo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla autorità giudiziaria di Arezzo e due sono stati denunciati.

I furti accertati sono tre, nel caso di Montevarchi, con svariate migliaia di euro di refurtiva ma sono in corso indagini per verificare se altri colpi avvenuti con la stessa dinamica siano attribuibili ai quattro stranieri. Sul luogo del furto di Montevarchi i ladri avevano anche festeggiato bevendo del vino mentre per allontanarsi dai luoghi colpiti usavano auto sempre diverse nella disponibilità di due prestanome del Nord Italia. A uno ne risultavano intestate ben trecento.