Sgomberato e sequestrato ex edificio Asl occupato a Livorno

L’ edificio a Livorno era occupato abusivamente da 11 nuclei familiari per complessive 24 persone che sono state sgomberate e ricollocate in abitazioni provvisorie.

Il Tribunale di Livorno, su richiesta della procura, ha disposto il sequestro preventivo dell’edificio ex Asl di via San Gaetano, a Livorno.

L’operazione è scattata stamani e condotta da decine di agenti tra polizia, carabinieri e vigili urbani che hanno letteralmente blindato l’area impedendo l’accesso alla strada da entrambi i lati. Le operazioni di sgombero si sono svolte senza disordini e la Asl Toscana Nord Ovest, proprietaria dell’immobile, in una nota “ringrazia le istituzioni coinvolte e in particolare le forze dell’ordine per la professionalità e l’umanità dimostrata nell’esecuzione di questa delicata e complessa operazione”.

L’edificio, conclude l’Asl, “era stato dichiarato strutturalmente pericolante con conseguente inagibilità dei locali nel 2011 e poneva quindi a rischio degli stessi occupanti: dopo la riconsegna dell’immobile che avverrà al momento del dissequestro da parte della autorità giudiziaria l’azienda procederà alla riqualificazione della struttura e alla sua destinazione ad attività sociosanitarie rivolte in particolare a soggetti con disabilità gravi”.

“Grazie alla magistratura e alle forze dell’ordine, per aver ristabilito la legalità e aver consentito a tante famiglie di ragazzi con disabilità di poter frequentare il loro centro di riabilitazione in sicurezza e tranquillità – ha detto l’assessore al Diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi, esprimendo la sua soddisfazione per l’avvenuto sgombero -. Un grazie anche alla Asl, all’associazione Autismo di Livorno e al consigliere regionale Francesco Gazzetti”.

“In questi anni abbiamo lavorato con la Asl e con il magistrato – ha concluso l’assessore -. Finalmente, con lo sgombero di stamani, sono stati ristabiliti la legalità, il rispetto dei beni pubblici e delle persone con autismo. L’immobile sgomberato potrà da oggi essere destinato a nuovi servizi sociali o sanitari”.