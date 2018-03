Fucecchio: sfrattato per morosità occupa la sua vecchia casa, arrestato

È stato un dipendente dell’agenzia immobiliare che gestisce l’immobile a notare la presenza di una persona all’interno e a chiamare il 112. L’uomo era stato allontanato il 7 marzo scorso dopo l’esecuzione di un provvedimento giudiziario.

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Fucecchio (Firenze) per aver occupato abusivamente l’appartamento da cui due giorni fa era stato sfrattato per morosità. L’uomo era stato allontanato il 7 marzo scorso dopo l’esecuzione di un provvedimento giudiziario con intervento dei carabinieri.

Nonostante i servizi sociali avessero trovato al 56enne una sistemazione in un appartamento di Empoli (Firenze), l’uomo aveva rifiutato e ieri sera ha scardinato la porta di ingresso del suo ex alloggio, ed entrato. È stato un dipendente dell’agenzia immobiliare che gestisce l’immobile a notare la presenza di una persona all’interno e a chiamare il 112. L’uomo è in attesa di processo per direttissima per il reato di violazione di domicilio aggravata con violenza sulla cose.