Sfondati vetri auto candidata sindaco a Pisa: “Hanno colpito solo la mia”

Nel mirino Maria Chiara Zippel, candidata in corsa con liste civiche per le Elezioni Comunali in Toscana.

La candidata sindaco a Pisa per una coalizione di liste civiche, Maria Chiara Zippel, ha denunciato di avere subito ieri sera un atto di vandalismo alla sua auto parcheggiata a poca distanza dal comitato elettorale, nel centro storico della città toscana.

Stamani la candidata per Pisa ha presentato denuncia in questura: “Hanno colpito solo la mia auto e non le altre parcheggiate accanto – afferma Zippel – e i vandali sono entrati in azione tra le 20 e le 22. Dal portaoggetti sono stati rubati due cellulari e i libri di scuola di mia figlia, ma non credo assolutamente a un furto, anche perché dall’esterno non erano visibili i cellulari. E solitamente questi furti avvengono in più auto nella stessa zona, mentre stavolta è stata colpita solo la mia, che ha il logo ben in vista e che è quindi facilmente riconoscibile”.