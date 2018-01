Sesto Fiorentino: ex occupanti Osmannoro sgomberati da altro immobile

Sgomberato questa mattina dalla polizia municipale e dalla polizia di Stato un edificio occupato di via Tevere, a Sesto Fiorentino (Firenze). Nello stabile, che in passato ospitava uffici, da alcune settimane si erano trasferite alcune decine di rom, tutti ex occupanti del capannone industriale di proprietà di Ikea, all’Osmannoro, andato distrutto il 19 dicembre scorso a seguito di un incendio in cui trovò la morte un 27enne disabile. Sul posto questa mattina anche personale dei servizi sociali del Comune.

L’Associazione Nazione Rom (ANR), ha richiesto al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ed al Presidente del Consiglio della Regione Toscana Eugenio Giani, di dedicare la seduta solenne del Giorno della Memoria, prevista nel pomeriggio alle ore 16.30, nell’Aula Consiliare di Palazzo Pegaso, a Marian Ciungo. Fu il Presidente Eugenio Giani ad incontrare i genitori di Marian, la sua famiglia ed i rappresentanti dell’ANR il 20 dicembre 2017.

“Da tempo diciamo che un crimine non processato è un crimine che si riperpetra. E’ quello che succede, ogni giorno in questo paese: i cittadini di etnia Rom sono quotidianamente vittime di razzismo e di esclusione”, si legge in una nota dell’associazione.