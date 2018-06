Servizio Allerta Antifascista di Rifondazione Comunista

🔈Firenze, il Partito della Rifondazione Comunista ha deciso di istituire un Servizio Allerta Antifascista, in cui raccogliere le segnalazioni di episodi marcatamente anticostituzionali e provvedere a coordinarne la denuncia a chi dovrebbe intervenire e alla pubblica opinione.

“La città è attraversata dalla deturpazione degli spazi, con scritte e manifesti abusivi inneggianti all’odio, alla guerra tra poveri e all’intolleranza – hanno detto i rappresentanti di Rifondazione in una conferenza stampa in una libre via Maragliano – Abbiamo scelto la zona di San Jacopino non solo per la sua storia recente di tensioni, legati alla sede di CasaPound lí presente, ma anche perché è un quartiere con una forte anima popolare, multietnica ed antifascista.il

Gimmy Tranquillo ha intervistato il segretario provinciale di Rifondazione Comunista, Dimitrij Palagi: