Servizi scolastici, Giachi “Atterrati 1 milione e 400 mila Euro”

🔈”A Firenze atterrati 1 milione e 400 mila di Euro” con queste parole inizia l’intervista alla Vice sindaca di Firenze Cristina Giachi, rilasciata ai margini della conferenza stampa nella quale vengono annunciate le riduzioni delle tariffe ed i contributi alle famiglie per i servizi scolastici da 0 a 6 anni.

Una delle agevolazioni ai servizi scolastici di cui beneficeranno un migliaio di famiglie fiorentine sarà quella di avere l’asilo nido gratis per i bimbi e le bimbe, da 0 a 6 anni, per cinque mesi.

I fondi a disposizione ammontano a € 1.462.724,48 da impiegare in agevolazione ai servizi per famiglie con figlie e figli da zero a sei anni così ripartiti:

€ 63.613,56 per soddisfare domanda buoni scuola infanzia a famiglie con ISEE fino a € 17.999,99, da assegnare a circa 114 famiglie destinatarie (verifiche ISEE in corso) comprese precedenti risorse Regione, con importo per famiglia circa €. 1000

€ 120.000,00 per bonus nido per chi frequenta nidi privati accreditati con ISEE fino a €. 90.000,00 (alla somma di 120.000 si aggiungono 80.000 per settembre-dicembre 2017), da assegnare a bonus per 113 famiglie

€. 1.279.110,92 per abbattimento totale o riduzione tariffe per 5 mesi (febbraio­ luglio) per circa 2350 famiglie che frequentano nidi pubblici (gestione diretta, indiretta, convenzionati). Criteri di applicazione stabiliti con Delibera della Giunta comunale.

Per i buoni scuola infanzia e per il bonus nido le domande sono già state esaminate da parte dell’ufficio, famiglie avvertite. Per azzeramento o riduzione tariffaria le famiglie riceveranno a breve una comunicazione.

I requisiti per usufruire delle agevolazioni sono: essere in regola con i pagamenti e presentare ISEE se non già fatto al momento dell’iscrizione.

Gimmy Tranquillo ha intervistato la Vice sindaca Cristina Giachi: