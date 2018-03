Serravalle P.se: rischio licenziamento per 95% lavoratori Defi

A rischio il 95% dei lavoratori, dopo il passaggio di proprietà a una multinazionale americana, dell’azienda Defi (ex Casatex) di Ponte Stella, nel comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia), che produce biancheria per la casa e che attualmente occupa 65

dipendenti, quasi tutte donne.

Lo rendono noto i sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e la Rsu, preoccupati per

la situazione occupazionale alla Defi, poiché il passaggio di proprietà prevede “il licenziamento del 95% dei lavoratori” e annunciando perciò uno sciopero per il 7 marzo.

“L’operazione – spiegano i sindacati in una nota -, che sostanzialmente consentirà di non andare verso il fallimento, prevede anche la costituzione di una nuova società che avrà

caratteristiche creative e commerciali senza che sia mantenuta alcuna attività produttiva all’interno, ricollocando 5-6 dipendenti impiegati, prefigurando quindi la volontà di

esternalizzare tutta la produzione verso soggetti terzi”. Oggi (ieri ndr) si è tenuta l’assemblea dei lavoratori durante la quale “è stato proclamato lo stato di agitazione permanente – spiegano i sindacati – con un primo blocco delle attività previsto per il prossimo 7 marzo, giorno in cui si terrà un nuovo incontro tra l’azienda e le rappresentanze sindacali”.