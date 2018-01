Sequestro di oggetti ai piedi della Torre di Pisa

Centinaia di oggetti falsi sono stati sequestrati dalla polizia municipale in borghese. Dieci in tutto i sequestri operati per vendita di oggettistica senza l’autorizzazione.

La pattuglia della polizia municipale in borghese ha sequestrato centinaia di oggetti falsi e contraffatti ai venditori abusivi che occupano le strade adiacenti al complesso monumentale di piazza dei Miracoli a Pisa.

Sono stati dieci i sequestri di merce posta in vendita senza autorizzazione eseguita dai vigili urbani. Lo reso noto il Comune di Pisa. In particolare, gli agenti hanno sequestrato decine di aste per selfie, ombrelli, letterine di legno e giocattoli.

Inoltre i vigili urbani, impegnati anche in altri servizi, hanno comminato quattro multe da 500 euro ciascuna per abbandono dei rifiuti e 10 multe da 100 euro l’una ad attività commerciali che esponevano merce all’esterno del negozio senza autorizzazione.