Senza biglietto bus: picchia controllori e poliziotti

Viene trovato senza biglietto sul bus della linea Prato-Firenze, aggredisce i controllori e quando interviene la polizia si avventa contro di loro.

Un extracomunitario trovato senza biglietto su un bus della linea Prato-Firenze della Cap, ha aggredito verbalmente e spintonato i controllori a Prato e poi, quando sul posto, tra l’altro vicino alla questura, è arrivato personale del 113, improvvisamente ha aggredito anche gli operatori della Volante.

L’episodio è accaduto vicino alla questura e per questo è stato identificato e poi arrestato un nigeriano di 20 anni, senza fissa dimora. Con sé aveva marijuana per 1,80 grammi per uso personale.

Il nigeriano è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e poi è stati segnalato amministrativamente alla locale Prefettura quale assuntore di droghe.

Uno degli agenti ha dovuto ricorrere a cure sanitarie del 118 per le ferite superficiali ad un avambraccio patite durante la fase di contenimento dello straniero, con prognosi di 5 giorni.