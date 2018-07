Secondo appuntamento per The Colors of Feelings

Prosegue a Firenze nel bellissimo Piazzale degli Uffizi la rassegna Middle East Now/The Colors of Feelings il Medio Oriente raccontato dai colori e dalle emozioni. Martedì 3 luglio dalle ore 22.00 Piazzale degli Uffizi, ingresso libero fino ad esaurimento posti

Seconda serata speciale di proiezioni “MIDDLE EAST NOW / The Colors of Feelings”: il corto libanese “The president’s visit” di Cyril Aris e il film “Amal” di Mohamed Siam, documentario pluripremiato sulla rabbia di una giovane e irrequieta ragazza del Cairo, alle prese con le proteste e i progetti per il futuro, specchio di un intero popolo. Ingresso libero (fino ad esaurimento posti)

The President’s visit di Cyril Aris

(Libano, 2017, 19’)

Quando un piccolo paese di pescatori viene a sapere che il Presidente della Repubblica visiterà segretamente il loro locale negozio di sapone, tutti iniziano una lotta senza fine per pulire e mantenere la perfetta immagine della loro cittadina. Anteprima italiana alla presenza del regista

Amal di Mohamed Siam

(Egitto, Libano, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia / 2017 / 83’)

Amal è una ragazzina di 14 anni quando scende in piazza Tahrir nel pieno della Rivoluzione egiziana. Protetta dal cappuccio di una felpa viola, non sembra avere paura e affronta ogni pericolo con spirito ribelle, il suo nome in arabo significhi “speranza”. Seguendola lungo le vie del Cairo, vibranti di proteste, il film ne racconta la difficile crescita, la rabbia adolescenziale, i primi amori e i progetti per il futuro. In questo toccante racconto di formazione, la storia di Amal s’intreccia con quella di un popolo intero. La disillusione della gioventù araba è mostrata da una prospettiva femminile e il risultato è una storia intima e potente, densa di sogni ed emozioni.