Scuola Ribolla: sindaco esamina sentenza cassazione

Il sindaco di Roccastrada, riguardo alla sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso contro la riapertura della scuola Ribolla, sequestrata per rischio sismico, ha dichiarato “nostro caso stimoli riflessione su stato edifici pubblici”.

“Stiamo esaminando la decisione della Cassazione nella prospettiva di un nuovo passaggio in sede giudiziale disposto dalla Corte Suprema con il rinvio del procedimento al tribunale di Grosseto affinché proceda alle verifiche specificamente indicate”.

Lo afferma il sindaco di Roccastrada (Grosseto) Francesco Limatola, riguardo agli sviluppi della sentenza della Cassazione che accoglie il ricorso presentato dalla procura di Grosseto contro la decisione del tribunale del riesame che il 28 aprile 2017 aveva portato alla riapertura della scuola di Ribolla, sottoposta pochi giorni prima a sequestro preventivo per rischio sismico.

Rischio in caso di terremoto accertato in misura pari a 0,985 nella scala che riconosce a ‘1’ il livello della sicurezza sotto il profilo sismico. “Il problema dell’agibilità degli edifici scolastici e di tutti quelli pubblici – dice il primo cittadino di Roccastrada – è un problema generale e occorre che i sindaci siano messi nelle condizioni di valutare le diverse situazioni e di contare su risorse ed elementi adeguati per agire nell’interesse generale delle comunità e dei territori a cui hanno scelto di dedicarsi con questo ruolo per una parte della loro vita”.

“Ho anche una coscienza di padre e di uomo, prima che di sindaco, e con questa ho agito finora nella vicenda della scuola primaria e secondaria di primo grado di Ribolla, mettendo al primo posto la sicurezza dei bambini e di tutti gli utenti. Mi auguro che il nostro caso possa servire per stimolare una riflessione reale e collettiva sullo stato degli edifici pubblici in Italia, dalle scuole agli ospedali a tutte le sedi di istituzioni, forze dell’ordine e altri soggetti”.