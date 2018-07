Firenze, scuola: raccolta firme per introdurre educazione civica

Il 20 luglio in tutta Italia partirà la raccolta di firme per la proposta di legge per introdurre l’ora di educazione alla cittadinanza, come materia curricolare, nelle scuole di ogni ordine e grado. La proposta è stata sostenuta anche dal sindaco di Firenze Dario Nardella.

La proposta di legge, sostenuta anche da Anci, per il deposito in parlamento necessita di cinquantamila firme che diversi sindaci italiani si stanno attivando per raccogliere. Il 20 luglio sarà la prima di una serie di giornate di mobilitazione in questo senso.

Secondo Dario Nardella: “L’introduzione dell’educazione alla cittadinanza come materia obbligatoria e con voto, in ogni scuola di ordine e grado, è estremamente importante e come sindaco avverto la necessità di intervenire a partire dai banchi di scuola per formare dei buoni cittadini, rispettosi delle istituzioni e delle regole basilari di convivenza, dotati di un grande senso civico e di appartenenza alla comunità in cui vivono.

Per noi l’insegnamento dell’educazione alla cittadinanza ha lo stesso valore delle altre materie scolastiche e mi auguro che la stessa rilevanza venga data anche dalle famiglie e dai nostri concittadini in generale. Spero pertanto che già il 20 luglio siano tanti i cittadini che sottoscriveranno la nostra proposta di legge”.