Scooterista muore in scontro frontale con furgone

Incidente stradale mortale a Monsummano Terme (Pistoia).

La scorsa notte, poco prima della mezzanotte, alle 23.45, la vittima, Augusto Ferrara, 43 anni, operaio, residente a Monsummano, a bordo di un ciclomotore Yamaha, stava percorrendo via Francesca Vergine dei Pini in direzione del centro abitato, quando, nell’attraversare l’incrocio semaforico con via Pineta, è andato ad urtare contro una Fiat Doblò condotta dal proprietario, un operaio 46enne, sempre di Monsummano. Nell’impatto il 43enne ha avuto la peggio morendo sul posto per la gravità dei traumi riportati. I mezzi sono stati sequestrati e la dinamica del sinistro è in corso di accertamento da parte dei carabinieri. La salma è stata trasferita all’obitorio di Pistoia per gli esami del caso. Sul posto i carabinieri del Norm di Montecatini Terme e della stazione di Monsummano Terme che hanno proceduto ai rilievi.