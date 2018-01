Firenze: in scooter su marciapiede e senza patente, multa 5.000 euro 

Per saltare la coda mentre portava all’asilo la figlia è salita con lo scooter sul marciapiede: ma alla fine della strada c’era una pattuglia in borghese della polizia municipale, che l’ha fermata scoprendo che non aveva neanche la patente.

Protagonista della vicenda una fiorentina, bloccata dagli agenti intorno alle 9 nella zona di piazza Gaddi a Firenze. I vigili hanno avvistato uno scooter che aveva percorso tutta via del Ponte Sospeso viaggiando sul marciapiede. Alla guida la donna, che stava accompagnando all’asilo la figlia. Fermata dagli agenti, per lei è scattato non soltanto un verbale da 41 euro per transito sul marciapiede, ma anche uno da 5.000 perché è risultata senza patente. Lo scooter è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca.

Sempre questa mattina, ancora a Firenze, un 24enne è stato fermato dai vigili alla guida di un’auto senza patente, senza assicurazione e con la revisione scaduta, mentre come se non bastasse imboccava una strada in senso vietato. Per l’uomo subito fermato dagli agenti, è scattata una maximulta da quasi 3000 euro ed il sequestro del mezzo. E’ accaduto nella zona di viale Strozzi. Dagli accertamenti compiuti sul posto dai vigili urbani è emerso che l’auto, intestata ad un cittadino di origine albanese, connazionale del giovane, era senza assicurazione dal 2015 e con la revisione scaduta. Al 24enne sono stati dunque elevati verbali per circa 3.000 euro: 41 euro per la manovra vietata, altrettanti perché non aveva con sé la patente, 169 euro per la revisione scaduta, 849 per la mancanza di assicurazione ed ulteriori 1.835 euro perché si è rifiutato di custodire a sue spese l’auto sequestrata (sanzione accessoria perché scoperta da Rca). Adesso il giovane ha cinque giorni di tempo per presentare la propria patente agli uffici della municipale, altrimenti per lui scatterà un’ulteriore sanzione da 5.000 euro per guida senza titolo, oltre all’incauto affidamento in questo caso contestato al proprietario del mezzo (verbale da 389 euro).