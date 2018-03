Sciopero generale a Livorno dopo la morte dei due operai al porto

Oggi tutta la città di Livorno si ferma per uno sciopero generale di otto ore, dopo la morte ieri di due operai per l’esplosione di un serbatoio nel porto industriale. Le vittime avevano 25 e 53 anni; stavano concludendo le operazioni di svuotamento di un serbatoio contenente acetato di etile. Sarà lutto cittadino nel giorno dei loro funerali.

L’esplosione li ha travolti e uccisi all’improvviso mentre stavano concludendo le operazioni di svuotamento del serbatoio 62, contenente acetato di etile, nella zona industriale del porto di Livorno. Nessuna possibilità di salvezza per Lorenzo Mazzoni, 25 anni, e Nunzio Viola, 53, dipendenti della Labromare, un’azienda livornese da 40 anni attiva nella raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti portuali. Cosa abbia provocato l’incidente non è chiaro e probabilmente solo l‘inchiesta della procura, che ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, potrà dare risposte. All’arrivo dei soccorsi i sanitari hanno cercato inutilmente di rianimare uno dei due operai. L’altro era stato investito in pieno dall’esplosione. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14. L’onda d’urto ha colpito anche altri lavoratori che erano nella zona.

Oggi tutta la città di Livorno si ferma per uno sciopero generale di 8 ore, indetto dai sindacati, mentre il sindaco Nogarin e il suo collega Lorenzo Bacci di Collesalvetti (dov’era nato Viola) hanno deciso il lutto cittadino per il giorno in cui si celebreranno i funerali. Tantissime le reazioni del mondo politico e sindacale. Il neo presidente della Camera Roberto Fico e l’ex premier Paolo Gentiloni hanno telefonato a Nogarin.