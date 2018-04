Scatta alle Cascine a favore del Banco Alimentare

Ormai giunta alla sesta edizione consecutiva, torna anche in questo 2018 “Scatta alle Cascine” ovvero la manifestazione organizzata da numerosi Club Lions e Leo dell’area fiorentina per unire sport e solidarietà.

L’appuntamento è per domenica 29 aprile a partire dalle 9.00 alle Cascine, per la precisione presso il piazzale Kennedy. Due le opportunità: una corsa non competitiva di 12 km in collaborazione con Uisp ed una Feet Walk di 5 km in collaborazione con Decathlon. La piazza sarà allestita con stand di associazioni, service Lions e i vari partners dell’iniziativa, compresi coach e psicologi dello sport.

Obiettivo dell’iniziativa, oltre alla voglia di stare insieme e riscoprire il parco delle Cascine, la finalità benefica: il ricavato sarà destinato al Banco Alimentare della Toscana con un contributo alla Fondazione Angeli del Bello e a favore dell’associazione MaratonAbili, che già dallo scorso anno partecipa alla corsa. La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del comune di Firenze, della Regione Toscana e del Coni.

Più di 2mila i partecipanti alle precedenti edizioni, oltre 10mila i visitatori e gli amici che sono passati tra gli stand. Oltre 40mila euro quanto raccolto negli anni, andati principalmente al Banco Alimentare che li ha utilizzati per acquistare macchinari prontamente entrati in funzione nella sede del Banco.

Il contributo volontario di iscrizione è di 10 euro per la 12 km e 5 euro per la 5 km, comprensivi del pacco gara. Ci si potrà iscrivere anche in loco a partire dalle 7.30 di domenica mattina mentre ci si può preiscrivere attraverso il sito webwww.scattallecascine.org