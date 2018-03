Sanità: Toscana, siglato accordo stabilizzazione 500 precari

Nei prossimi giorni, spiegano i sindacati, “le Asl toscane usciranno con degli avvisi pubblici ai quali potranno rispondere tutti i lavoratori che hanno avuto almeno tre anni di contratto a tempo determinato al 31 dicembre 2017”

Siglato un accordo tra i sindacati Cgil, Cisl e Uil, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e l”assessore al diritto alla salute Stefani Saccardi, per la stabilizzazione di 500 lavoratori precari della sanità toscana. Nei prossimi giorni, spiegano i sindacati, “le Asl toscane usciranno con degli avvisi pubblici ai quali potranno rispondere tutti i lavoratori che hanno avuto almeno tre anni di contratto a tempo determinato al 31 dicembre 2017”. Si comincerà con i profili sanitari (infermieri, ostetriche, tecnici sanitari) e con gli operatori socio sanitari. Entro un mese “sarà la volta degli altri profili (amministrativi e tecnici)”. Infine “verranno banditi da Estar i concorsi riservati per i lavoratori che avessero avuto altri contratti flessibili per tutte le professioni per le quali sarà necessario”. Per Cgil, Cisl e Uil la firma dell”accordo è “un risultato importantissimo per centinaia di persone che da anni consentono il funzionamento dei servizi sanitari e che saranno, finalmente, liberati da una condizione di precarietà che si era fatta oggettivamente insopportabile”.