Ospedale Prato avrà 112 posti letto in più in 4 anni

Una palazzina di 7mila metri quadri verrà costruita per ampliare l’ospedale Santo Stefano di Prato, che si è rivelato avere un’insufficienza di posti letto per il proprio bacino d’utenza dopo la sua realizzazione.

Tre piani, di cui due fuori terra e uno sotterraneo, incrementeranno di 112 unità i posti letto dell’ospedale: 60 per la degenza di medicina generale, 12 per il dipartimento di Salute Mentale, 16 per la degenza oncologica e 24 per il day hospital oncologico. Questa riorganizzazione degli spazi del nuovo ospedale Santo Setfano di Prato , secondo quanto è stato detto, consentirà di aumentare quello destinato al pronto soccorso e ampliare gli ambulatori oculistici, oltre che rafforzare il polo oncologico.

Il progetto è stato presentato questa mattina alla presenza del ministro dello Sport e segretario del Cipe Luca Lotti, dell’assessore regionale alla sanità Stefania Saccardi e dei candidati del Pd Antonello Giacomelli e Caterina Bini. All’appuntamento ha partecipato anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni, a cui il progetto era stato presentato nelle ore precedenti da tecnici di Asl e Regione Toscana.

“Il Tavolo per Prato iniziò il proprio lavoro a settembre 2014 proponendosi come priorità progetti come il finanziamento per il sottopasso del Soccorso, l’ampliamento della pianta organica del tribunale, l’aumento dei posti letto in ospedale, i finanziamenti per gli impianti sportivi e per la sicurezza. Oggi possiamo dire di aver portato dei risultati per ciascuna di queste voci e che il lavoro di decentramento amministrativo previsto dalla Costituzione è avvenuto in questi anni in maniera perfetta grazie alla sinergia tra il Governo e Prato”, ha detto il ministro Lotti.