San Valentino, bando per allestimento a verde floreale al Piazzale

Firenze, “Nell’ambito di una serie di iniziative consistenti nell’allestimento a verde e nell’addobbo con fiori di luoghi particolarmente rappresentativi della città, l’Amministrazione intende realizzare, per il 14 febbraio 2018 (San Valentino) e per il successivo periodo fino al 2 aprile 2018, un allestimento a verde floreale al Piazzale Michelangelo allo scopo di evocare l’insieme dei sentimenti che i cittadini e i visitatori nutrono per Firenze”.

Così si legge in un avviso pubblico del Comune di Firenze per la ricerca di soggetti per la realizzazione di un allestimento a verde floreale al Piazzale Michelangelo nel periodo dal 14 febbraio, giorno di San Valentino, al 2 Aprile 2018.

L’area interessata coincide con la porzione ovest del piazzale, affacciata sul centro storico. I soggetti pubblici o privati interessati all’iniziativa, che dovrà essere gratuita, hanno l’obbligo d’inviare la propria disponibilità in busta chiusa alla direzione ambiente del Comune entro e non oltre le 12 del 29 gennaio.

L’apertura delle buste sarà effettuata, in seduta pubblica, alle 16.30 del 29 gennaio, negli uffici della direzione ambiente. Un’apposita commissione esaminerà le offerte, verificando la correttezza della documentazione, e poi stilerà la graduatoria.

In caso di valutazione di due o più proposte si procederà al loro esame attribuendo i punteggi secondo una serie di criteri tra i quali la qualità della soluzione progettuale complessiva proposta, la qualità del materiale offerto, il valore della prestazione e l’anticipo sulla consegna del prato pronto. Nel caso di presentazione di una sola proposta la commissione esprimerà solo un parere di congruità/validità.

Da parte sua il Comune consentirà al soggetto individuato di promuovere la propria immagine, associando nome/marchio/logo/attività/prodotto all’ evento, sia sui canali dell’amministrazione (pubblicità diretta), sia sui canali propri (pubblicità indiretta), sia all’esterno di essi. Tutto ciò limitatamente al periodo di durata dell’installazione.

A garanzia l’aggiudicatario dovrà fornire una fideiussione per coprire gli obblighi assunti, nonché quelli di ritiro del materiale vegetale fornito.

I soggetti interessati potranno presentare richieste di chiarimenti inviandoli al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]

ll testo dell’avviso pubblico: