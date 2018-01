Salute, Toscana: per metà gennaio previsto picco influenza

Il segretario regionale Fimmg, Alessio Nastruzzi: quest’anno i casi sono più dell’anno scorso, ma meno gravi”.

“In Toscana stiamo registrando un aumento dei casi di influenza, ci stiamo avvicinando al picco che è atteso per metà gennaio”. Così il segretario regionale della Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg), Alessio Nastruzzi.

“Gli ambulatori sono pieni, io stesso – afferma – sto visitando persone tutto il giorno, sia in ambulatorio che con visite a domicilio”. Al momento, spiega ancora Nastruzzi, “non siamo in condizioni di fornire dati ufficiali, che si avranno verso la fine del mese” tuttavia “posso dire che quest’anno i casi di influenza sono più dell’anno scorso, ma meno gravi, sebbene per alcune persone l’infezione ci metta più tempo del solito a passare”.

L’incremento dei casi di influenza sta facendo registrare anche un picco degli accessi nei pronto soccorso. All’ospedale di Siena, dove ieri si sono registrati 194 accessi e oggi al momento 150, sono state disposte misure straordinarie, tra cui l’attivazione di 10 posti letto aggiuntivi, ore di straordinari per il personale medico sanitario e blocco dei ricoveri programmati di area medica.

Non tutti gli accessi sono dovuti a sintomi di influenza, ma si è registrato un incremento di oltre il 20% rispetto alla media degli accessi giornalieri. Non è esclusa la possibilità di incrementare ancora i posti letto a disposizione del pronto soccorso.