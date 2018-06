Rufina tra i Comuni più virtuosi nella gestione dei rifiuti

E’ Rufina L’ottavo comune tra 5.000 e 15.000 abitanti in Toscana per quanto riguarda la raccolta differenziata il 185° in Italia.

Il Comune di Rufina si colloca all’ottavo posto per la raccolta differenziata tra gli enti territoriali con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti in Toscana e il 185° a livello nazionale. Per questo motivo quest’anno è stato premiato da Legambiente nell’ambito dell’evento “Comuni Ricicloni 2018”. Un ottimo risultato che sicuramente può essere di grande soddisfazione per Amministratori e cittadini.

Il Sindaco Mauro Pinzani e l’Assessore con delega all’Ambiente Antonio Calonaci si sono recati a Roma per ricevere il premio, importante riconoscimento ad un lavoro che ormai va avanti da anni ed è culminato con il “porta a porta” che ha portato la percentuale di raccolta differenziata all’85%.

“Siamo soddisfatti di rientrare tra i Comuni Rifiuti Free (<75 kg/a/ab) premiati da Legambiente nell’ambito della 25° edizione di Comuni Ricicloni – afferma il Sindaco di Rufina Mauro Pinzani -. Il premio rappresenta una sorta di certificazione dell’impegno profuso in questi anni dall’Amministrazione per migliorare e ottimizzare il sistema di raccolta differenziata di rifiuti con il sistema di raccolta porta a porta”.

Soddisfatto anche l’Assessore all’Ambiente Antonio Calonaci per il riconoscimento ottenuto “raccolta dei rifiuti porta a porta e sistema di tariffazione puntale (paghi per i rifiuti che conferisci) ci hanno consentito di fare grossi passi in avanti; la nostra esperienza dimostra che l’azione di coinvolgimento e di responsabilizzazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti è premiante e rappresenta la strada maestra che continueremo a percorrere per rendere sempre più green il nostro comune”.