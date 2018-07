Ruffino Cares, per il bere responsabile

🔈Firenze, presentato oggi in Palazzo Vecchio il progetto, Ruffino Cares, che parte dal vino per parlare di bere responsabile.

Ruffino Cares è un progetto di sensibilizzazione al consumo di vino responsabile, l’iniziativa è promossa da Ruffino insieme al Comune di Firenze e al media The Florentine.

“Il bere non deve mai andare di pari passo con lo sballo, ma piuttosto con la socialità e col piacere dello stare insieme – ha detto il sindaco Dario Nardella -. Siamo convinti che questo progetto da parte di una delle più grandi aziende di produzione vitivinicola possa educare ai concetti di responsabilità e consapevolezza. Il vino del resto è uno dei prodotti che più si associa alla cultura italiana e sorseggiare un bicchiere di vino non deve essere un gesto automatico o superficiale ma una scelta moderata e consapevole”.

Ruffino Cares si sviluppa in diverse zone di Firenze, con una serie di iniziative articolate attorno a delle degustazioni speciali e a delle biciclette che si troveranno per tutta l’estate a Firenze, in Piazza dei 3 Re e durante 3 grandi eventi, il Florence Folks Festival alla Ex Manifattura Tabacchi, il Musart in Piazza Santissima Annunziata e il Firenze Fringe&Jazz Festival nell’Oltrarno Fiorentino, tutti luoghi ed eventi presenti nel cartellone dell’Estate Fiorentina.

Ruffino Cares avrà un suo luogo di elezione, la Piazza dei 3 Re, uno scrigno verde restituito alla città dalla famiglia Torrigiani che si trova nel cuore di Firenze.

In piazzetta, ogni mercoledì, saranno organizzate delle chiacchierate attorno a un calice, le degustazioni saranno funzionali a collocare il vino e il suo assaggio in contesti naturalmente responsabili.

Tra i partecipanti alla presentazione il Sindaco Dario Nardella, l’assessore allo Sviluppo economico Cecilia Del Re, l’AD della Ruffino Sandro Sartor ed il capo comunicazione Ruffino Francesco Sorelli.

Gimmy Tranquillo ha intervistato l’AD della Ruffino Sandro Sartor: