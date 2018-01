I lavori di sistemazione urbanistica proseguiranno nelle aree già interessate dai cantieri

Domani mattina sarà ripristinata la viabilità consueta alla rotatoria San Donato. I lavori relativi alle sistemazioni urbanistiche per la tramvia stanno procedendo più celermente di quanto inizialmente programmato dall’impresa. Oggi saranno ultimate le operazioni che richiedevano l’istituzione dei provvedimenti di circolazione, scattati una settimana fa. Domani mattina quindi, con sei giorni di anticipo, sarà ripristinata la possibilità di svolta da via di Novoli verso via Forlanini e sarà revocato il restringimento di carreggiata nella parte finale di via di Novoli, in prossimità dell’intersezione con viale Redi e via Maragliano: torneranno quindi le due corsie in ingresso città. Le lavorazioni per la tramvia proseguiranno nelle aree già interessate dai cantieri.