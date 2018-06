Rossi, “via Almirante offende memoria ebrei e partigiani”

“L’Antifascismo è il fondamento della nostra Costituzione e democrazia”: il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi commenta su facebook.

In Consiglio comunale, con l’eccezione di tre consiglieri, Movimento 5 Stelle vota insieme a Fratelli d’Italia per intitolare una via a Giorgio Almirante, razzista e fucilatore di partigiani”: lo scrive il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi (Leu) su Facebook.

“Il Movimento 5 Stelle a Roma offende la memoria degli ebrei e dei partigiani che combatterono per la nostra libertà.

“Non è vero, come dice Alessandro Di Battista, che fascismo e antifascismo sono cose del passato – aggiunge Rossi -. L’antifascismo è il fondamento della Costituzione Italiana e della nostra democrazia”.