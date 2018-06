Rossi su Vibo Valentia: “Da nuovi governanti silenzio su morte migrante”

“Ieri i nuovi governanti hanno dichiarato su tutto. Silenzio invece sulla morte di Sacko Soumali, sindacalista, nella piana di Gioia Tauro, dei braccianti agricoli immigrati; anche lui migrante regolare di 29 anni, ucciso a Vibo Valentina, da una fucilata alla testa sparata da lontano. Forse per lui ”la pacchia è finita””. Lo scrive su Facebook Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana ed esponente di Liberi e Uguali.

Sciopero dei braccianti, proclamato per oggi dall’Usb, dopo la morte dell’attivista Soumaila Sacko, il 29enne maliano ucciso sabato sera a colpi di fucile in provincia di Vibo Valentia. Erano in tre in località Ex Fornace, a San Calogero, quando ignoti hanno aperto il fuoco con un fucile, colpendo Sacko, morto una volta giunto in ospedale a Reggio Calabria, e ferendo gli altri due che erano con lui. La vittima viveva nell’area della tendopoli di San Ferdinando. Per oggi Usb ha proclamato la protesta dei braccianti con assemblee in tutti i posti di lavoro. Alle 12, proprio a San Ferdinando, ci sarà un’iniziativa con la partecipazione dei dirigenti del sindacato.