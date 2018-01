Rossi su PD: Renzi dichiara 25% meno di quanto ottenne Bersani 

Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana ed esponente di ‘Liberi e Uguali’, ribadisce l’importanza di aver dato alternativa a sinistra.

Rossi ha scritto questa mattina sulla sua pagina Fb: “Ora, dopo aver fatto fuori la sinistra e avere trasformato il partito in un partito personale, l’obiettivo dichiarato di Renzi é il 25%. Meno di quanto prese Bersani nel 2013 , che per questo si dimise. Anche Andrea Orlando parla di un Renzi che vuole un partito alla Macron. Penso che noi abbiamo fatto bene ad uscire in tempo per dare un’ alternativa a tanti uomini e donne di sinistra”.