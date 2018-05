Rossi su Governo: la pazienza ha un limite, democratici reagiscano

“La questione democratica e la questione sociale. La Repubblica, oltre che disciplina e onore, richiede anche grandezza d’ animo nel saper riconoscere e far prevalere l’interesse generale e il rispetto della Costituzione. Alla pochezza e alla cialtroneria di Di Maio, all’arroganza e alla spregiudicatezza di Salvini, che tengono in ostaggio il Paese, si contrappone lo spirito di servizio di Mattarella, che nonostante l’aggressione eversiva subita, riceve Di Maio e con pazienza concede altro tempo. Tutto però deve avere un limite”. Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, esponente di Liberi e Uguali, in un post sul suo profilo Facebook.

Aggiunge Rossi: “Vaghi ricordi: ”quo usque tandem abutere patientia nostra?” Tradotto: ”fino a quando abuserete della nostra pazienza?” Soprattutto, che cosa aspettano i sinceri democratici a reagire e, pur nelle differenze, combattere uniti la destra e il populismo eversivi? Ma, attenzione, non bastano generici proclami”.

“La lotta non sarà efficace se non ci sarà anche un programma sociale che tenga conto dei bisogni di sicurezza, di protezione e di un lavoro dignitoso per larghi ceti popolari, in una parola, del bisogno di giustizia del popolo italiano”, conclude il governatore toscano.