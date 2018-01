Elezioni, Rossi: non mi candido, per LEU in Toscana corra Speranza

Secondo il Governatore “la Toscana può portare moltissimi voti per poter arrivare al 10%: una candidatura di rilievo come Speranza può darci una spinta”

“Io non mi candido, l’ho già detto mille volte che resto a fare il presidente della Regione Toscana”. Lo ha affermato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, a margine dell’assemblea regionale di Liberi e Uguali a Firenze. “Fra le candidature nazionali che io chiedo ci siano in questa regione – ha aggiunto – credo che un’ottima candidatura possa essere invece Speranza. Lo chiedo, il tavolo nazionale potrà decidere, vediamo quali saranno le risposte”. Secondo Rossi “la Toscana può portare moltissimi voti. Noi siamo una forza nuova, chissà quello che raccoglieremo. Siamo in buona posizione per poter arrivare al 10%, vediamo, lavoreremo per questo. Credo che una candidatura di rilievo come Speranza, leader di uno dei movimenti fondativi di questo soggetto politico elettorale, possa darci una spinta: a Firenze possono confrontarsi due riformismi, un riformismo di sinistra come quello di Speranza e quello del Pd, in modo civile, da posizioni diverse”.