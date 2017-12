Rogo vaste proporzioni della ditta Rox

Porcari, in provincia di Lucca, tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nello spegnimento di un incendio di vaste proporzioni, che ha interessato uno dei magazzini della ditta Rox.

La Rox è un’azienda che produce calzature dove le fiamme si sono sviluppate intorno alle 20:45 di giovedì 29. Ancora ignote le cause che hanno scatenato il rogo.

Il sindaco di Porcari aveva invitato la popolazione, nella serata di giovedì, a tenere le finestre delle abitazioni chiuse e a non sostare all’aperto, se non in caso di necessità, nella zona in cui era in corso l’incendio di uno dei magazzini della ditta Rox di Porcari. L’invito, era stato diramato a scopo precauzionale, in considerazione dei materiali che sono interessati al rogo.

In un comunicato delle 8:32 di stamane, venerdì 29, i Vigili del Fuoco fanno sapere che “l’incendio è sotto controllo e al momento sono sul posto 8 mezzi e 26 unità VF”.