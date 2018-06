Rock etrusco, apre  un’accademia musicale nel cuore della Maremma

Dal 19 al 23 giugno un’opportunità di espressione artistica per i giovani.Star Campus, lezioni di strumento, canto, musica di insieme, jam session, storia della musica, concerto.

Star Campus è l’accademia musicale che per una settimana, dal 19 al 23 giugno, nell’area sportiva e attrezzata di Campastrello, insegnerà a leggere e a credere ‘nelle proprie corde’, ad affinare competenze e approfondire conoscenze musicali nei diversi strumenti proposti. Non solo Rock. Il campus estivo, ideato e diretto dalla violista Sabrina Giuliani e dalla cantante Laura Landi dell’associazione FlorenceArtE vents, si rivolge a ragazzi (dai 14 anni in su), giovani e adulti. Fra gli insegnanti coinvolti l’organizzazione propone musicisti che lavorano come produttori, arrangiatori, session man, in produzioni discografiche e tourneé a livello internazionale.

L’accademia è rivolta a coloro che mirano al perfezionamento delle proprie capacità musicali. Durante le lezioni verranno affrontati aspetti non solo musicali ma anche inerenti le strumentazioni ed effettistiche utilizzate per chitarristi e tastieristi.Non solo lezioni di strumento ma un vero e proprio viaggio nelle dimensioni della musica da sentire, suonare e condividere attraverso le forme e i colori del sound. Spazi riservati alla musica di insieme, alla jam sessione, alla storia della musica e ai concerti. Nel programma sono previste lezioni di chitarra, basso, tastiere e canto.

Le lezioni si terranno tutti i giorni da martedì 19 a sabato 23 giugno. Inizio ore 10. Il programma della giornata prevede tre ore di strumento la mattina, pranzo, due ore di lezione e musica di insieme il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 19. Dopo cena le serate si diversificano tra proiezioni di video sulla storia del rock, lezioni teoriche, jam session e demo di liutai. Sono aperte le iscrizioni. Per informazioni e dettagli è possibile contattare: [email protected] tevents.com. Star Campus anche su Facebook.