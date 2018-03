Ritorna la passeggiata a Mare di Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, il celebre viale Franceschi ritorna alla sua storica destinazione, quella di Passeggiata lungo il mare.

Lo rende noto il Comune della celebre località turistica toscana, in attesa di avviare la colorazione della pista ciclabile di viale Franceschi ed inserire tutta la segnaletica stradale infatti, la polizia municipale ha emesso un’ordinanza per cui il controviale a mare diverrà per la parte carrabile, ‘zona 30’, e vi verranno istituiti sensi unici con direzione alternata da ogni accesso al viale: ciò per evitare che le auto possano acquisire troppa velocità sul viale.

Una Zona 30 è un’area della rete stradale urbana dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari invece dei consueti 50 previsti dal codice stradale in ambito urbano, con la minore velocità massima consentita si dovrebbe realizzare una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni.

Le auto potranno quindi transitare solo per accedere alle attività commerciali come ristoranti e stabilimenti balneari, ed è inoltre stabilito il divieto completo della sosta.

Inoltre, sul fronte strada di piazza Navari verrà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, tranne che per i velocipedi o le macchine di disabili.

Il controviale tornerà quindi ad avere la sua originale destinazione di passeggiata in un’ottica di riduzione della presenza di auto in sosta nel centro cittadino.