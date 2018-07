Ritardo Tramvia: arriva la smentita di Giorgetti

L’assessore Giorgetti: “Nessun ritardo anomalo e nessuna polemica con il Mit”

Nessun ritardo assicura il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti: “La Commissione sulla Sicurezza del Mit ha effettuato le prove tecniche sulla linea 3 della tramvia di Firenze dal 20 al 29 giugno, esattamente come previsto”.

“la Commissione ha prescritto 10 giorni di pre-esercizio”, si legge in una nota del Mit “in cui il tram viene fatto girare a vuoto per mettere a punto le procedure. Dunque non c’è alcun ritardo anomalo”.

Arriva anche la conferma del ministro Giorgetti: “Non abbiamo intenzione di fare polemica con il Ministero delle Infrastrutture. La commissione Ustif (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi) del ministero dei Trasporti ha deciso che servono dieci giorni di esercizio a ‘porte chiuse’ per ridurre il più possibile gli eventuali inconvenienti per il futuro e noi ne abbiamo preso atto. Nessuno ha mai parlato di ‘ritardo anomalo’, così come non ci risultano arrivate comunicazioni prima di quella di sabato scorso. Ma è inutile discutere, ormai si tratta di pochi giorni e quindi aspettiamo fiduciosi”.