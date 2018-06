Risultato Pd, Giani: “insoddisfacente serve congresso regionale”

Lo ha detto Eugenio Giani (Pd), presidente del Consiglio regionale della Toscana, a margine della presentazione del premio letterario Boccaccio.

“Il risultato elettorale per quello che riguarda i comuni della Toscana non può certo essere valutato come soddisfacente”, e questo “impone, per affrontare la scadenza elettorale di due terzi dei comuni toscani nel 2019, una seria rigenerazione anche del Partito democratico”. Lo ha detto Eugenio Giani (Pd), presidente del Consiglio regionale della Toscana, a margine della presentazione del premio letterario Boccaccio.

Per Giani, a livello regionale per il Partito Democratico servono “un congresso, degli organi compiuti, una figura di segretario e, soprattutto, io spero, una bella conferenza programmatica che riattualizzi i temi e i valori su cui riteniamo che il Pd debba essere riferimento per l’elettorato a livello locale, regionale e nazionale”.

Come nuovo segretario regionale, secondo il presidente dell’Assemblea toscana, “sarebbe auspicabile un consigliere regionale, in modo da avere il polso della situazione di quello che avviene poi nell’Assemblea, così come ci dobbiamo preparare in prospettiva ad affrontare le elezioni nei vari enti locali con una compattezza maggiore, e quando vi sono delle primarie sono auspicabili, devono essere tenute prima possibile in modo da consentire al partito di ricompattarsi, e riprendere un po’ quello spirito del Pd degli inizi”.