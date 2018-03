Rifiuti, Toscana: Pd contro Rossi su inceneritore C.Passerini

Ieri il presidente aveva ribadito di essere contrario all’impianto di Case Passerini, oggi il Pd dice: “pare che sia la conferma in eterno dello smaltimento in discarica”

“Sono contrario personalmente all’inceneritore di Case Passerini, l’ho ripetuto mille volte”. Lo ha ribadito ieri Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, nel corso di un briefing con la stampa nel quale è stata illustrata la strategia regionale per la gestione dei rifiuti. “L’aeroporto esiste, l’inceneritore non c’è ancora – ha spiegato ai cronisti – e quindi se si vuole sistemare una cosa che peraltro produce sviluppo io penso che sia bene sistemare l’aeroporto in modo corretto, con tutti i controlli da fare. Sull’inceneritore vedremo cosa dirà il Consiglio di Stato: però per ora i lavori non sono ancora partiti, e quindi c’è un ritardo pesantissimo su questa vicenda, che pregiudica ovviamente a mio parere anche gli sviluppi successivi”.

Non si è fatta attendere la replica del Pd, partito di maggioranza, da cui il presidente è uscito recentemente per confluire in MdP e poi in LeU. “Riportiamo la discussione sui rifiuti nella sua sede naturale: il piano regionale. Lo stiamo aspettando ormai da tempo, ed è lì che occorre aprire un confronto serio sulla gestione in Toscana” afferma il capogruppo Pd in Consiglio regionale Leonardo Marras. “L’idea, presentata ieri da Rossi e dall’assessore Fratoni, di bloccare i flussi provenienti da altre regioni – spiega Marras in una nota -, per far fronte alla retromarcia sulla costruzione del termovalorizzatore di Sesto Fiorentino, non pare troppo convincente. Pare che sia la conferma in eterno dello smaltimento in discarica”. Inoltre, “se a regime consideriamo i soli quantitativi toscani, dobbiamo chiederci come far tornare i conti, ovvero se questa riduzione soddisfa l’esigenza di chiudere le discariche e, soprattutto, di non crearne altre. L’impianto di incenerimento, infatti, è stato previsto anche per raggiungere tale obiettivo”. Il capogruppo auspica che “si possa trovare al più presto la maniera di discutere dettagliatamente dell’intera questione in Consiglio e per questo rinnovo l’invito alla giunta regionale di presentare al più presto il nuovo piano”.