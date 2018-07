Restringimento di carreggiata nel sottopasso di viale Strozzi

Firenze, ormai da un mese è apparsa una transennatura che restringe il nuovissimo sottopassaggio Strozzi-Strozzi, costruito per consentire alla linea T1 della tramvia di passare accanto alla Fortezza da Basso, ad una sola corsia.

Arriva quindi sulla rete civica del Comune di Firenze, la critica del capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai che attacca: “Da oltre un mese, nel sottopasso di viale Strozzi sono comparse le transenne di SaS, non si sa per quale motivo. Nessun cartello che spieghi la durata dell’intervento di manutenzione, in un sottopasso aperto e inaugurato in pompa magna poco più di un anno fa. E’ questa l’efficienza nel realizzare opere pubbliche che dovrebbero invidiarci in tutta Italia, come dice il sindaco Nardella?”

Non si fa attendere la risposta dell’assessore ai lavori pubblici Stefano Giorgetti, che sempre sulla rete civica spiega: “Il restringimento di carreggiata si è reso necessario per eseguire una serie di controlli su un’infiltrazione di acqua sotto il manto stradale di cui non era chiara la provenienza. I tecnici del Comune e quelli di Tram si sono messi subito al lavoro – ha ricordato l’assessore – e sono stati effettuati dei carotaggi per capire bene il motivo di queste infiltrazioni visto che non si tratta dell’acqua di una falda. La prossima settimana – ha concluso – avremo i risultati dei controlli e le imprese saranno in grado di intervenire per eliminare il problema e ripristinare la normale viabilità. Prima di fare un intervento occorre eliminarne le cause”.