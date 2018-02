Renzi: Aeroporto opera più importante per Firenze

Per Renzi, l’infrastruttura “migliorerà moltissimo la qualità della vita dei fiorentini, e finalmente ci siamo. C’e’ la valutazione di impatto ambientale, c’è un aeroporto che permetterà di crescere, si è superata la rivalità tra Firenze e Pisa”.

Tra le grandi opere da realizzare nel territorio fiorentino, l’ampliamento dell’aeroporto è la più importante”. Così il segretario del Pd ed ex sindaco del capoluogo toscano Matteo Renzi a Rtv38, che manderà stasera in onda l’intervista. Questo perché, ha spiegato, “nei prossimi anni connetterà Firenze con una leadership molto forte nel mondo e in Europa. Certo non stiamo parlando di uno scalo che debba fare il volo con Nanchino o Caracas; stiamo parlando di un aeroporto che ci permetta di fare la pista parallela e di avere meno problemi per le aree limitrofe, come Quaracchi Brozzi e Peretola”. Per Renzi, l’infrastruttura “migliorerà moltissimo la qualità della vita dei fiorentini, e finalmente ci siamo. C’e’ la valutazione di impatto ambientale, c’è un aeroporto che permetterà di crescere, si è superata la rivalità tra Firenze e Pisa”. “Adesso la partita è realizzare questa infrastruttura perché aiuta turismo e aziende. E con l’aeroporto Firenze crescerà ancora di più”, ha concluso.

“Nei giorni scorsi ho annunciato formalmente che saremo andati in piazza Santissima Annunziata” a chiudere la campagna elettorale a Firenze, “poi siamo andati in Comune a chiedere la piazza e abbiamo scoperto che lì si tiene già la fiera del cioccolato. Un in bocca al lupo alla fiera del cioccolato, verificheremo in quale altra piazza fare la nostra iniziativa” ha poi rivelato Renzi.