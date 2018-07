Remo Anzovino “Musiche per il film The Cameramen”

Remo Anzovino è uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana musica il film “The Cameramen” con Buster Keaton. Sabato 21 luglio dalle 21.15 con ingresso libero (ma prenotazione obbligatoria)

Considerato da critica e pubblico uno dei più originali e innovativi compositori in circolazione, Remo Anzovino è uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana. Ha composto le musiche per i maggiori capolavori del cinema muto collaborando con le più prestigiose cineteche e partecipando ai principali festival internazionali.

Il cameraman (The Cameraman) è un film del 1928 diretto da Edward Sedgwick e, non accreditato, Buster Keaton, che interpreta anche il protagonista. Primo film di Keaton distribuito dalla Metro Goldwyn Mayer. Considerato uno dei grandi capolavori di Keaton. E’ conosciuto in Italia anche col titolo di Io… e la scimmia oppure Io e la scimmia

Apertura della piazza anticipata alle ore 20.00 per accedere gratuitamente ai luoghi d’arte più significativi attigui. Il MusArt Festival dal 17 al 28 luglio a pochi passi dal Duomo di Firenze, abbinerà grandi nomi della musica italiana e internazionale a visite d’arte, cultura e gourmet.

