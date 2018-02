Regione Toscana incontrerà Ulivieri per assorbimento operai

L’azienda specializata nei ricambi per carrelli ha fissato un incontro con la Regione per valutare la riutilizzazione degli immobili aziendali e per il riassorbimento degli operai di Massa, dopo che la cessione alla nuova proprietà è risultata nella chiusura dello stabilimento toscano.

La Regione, su richiesta delle organizzazioni sindacali, ha preso l’impegno a lavorare per un incontro a breve con la proprietà della Ulivieri, con l’obiettivo di verificare se vi sono spazi per eventuali nuove attività o per valorizzare comunque l’area e gli immobili esistenti, in modo da assorbire i lavoratori del sito di Massa.

E’ quanto emerso dall’incontro convocato oggi dal consigliere per il lavoro del presidente della Regione Gianfranco Simoncini presso il comune di Massa e nel quale si è discusso del caso della Ulivieri, azienda specializzata nei ricambi per carrelli chiusa dopo la cessione alla nuova proprietà che ha sedi in altre zone d’Italia e non è interessata a mantenere il sito toscano. Alla riunione hanno preso parte le organizzazioni sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl, oltre al sindaco di Massa e alla Cgil provinciale.