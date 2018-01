Regione Toscana, borse per under 35 all’estero

Il bando “Borse di formazione professionale Mario Olla”, realizzato nell’ambito del progetto Giovanisì, prevede di realizzare attività formative della durata di 90 giorni, che si svolgeranno da marzo-aprile fino a giugno-luglio 2018.

Quattordici borse di formazione professionale, per giovani di origine toscana, con meno di 36 anni e residenti all’estero, sono state messe a disposizione dalla Regione. I giovani selezionati svolgeranno stage e tirocini in aziende presenti nel territorio toscano.

E’ possibile presentare la propria candidatura, si legge in una nota della Regione, entro il 31 gennaio 2018. I giovani candidati non devono svolgere un’attività lavorativa come dipendenti pubblici, mentre devono avere una conoscenza base della lingua italiana (certificata tramite attestati dei corsi di lingua frequentati con indicazione del periodo di svolgimento, numero ore del corso e livello di lingua conseguito), dimostrare una conoscenza generale della materia oggetto della borsa di formazione professionale attraverso un curriculum vitae, e non aver partecipato alle precedenti edizioni della borsa Mario Olla.