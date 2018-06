Rapina al supermercato aizzando cani contro commessi, arrestato

Sorpreso a rubare merce in un supermercato, ha aizzato il suo cane contro il personale per guadagnarsi la fuga. Per questo l’uomo, un 23enne è stato arrestato per rapina aggravata dalla polizia.

Il suo cane, un meticcio di grossa taglia, è stato preso in custodia dai veterinari della Asl. L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 20 in un negozio di via Il Prato, a Firenze. Tre

persone, tra cui due dipendenti dell’esercizio, sono rimaste ferite, due delle quali a causa dei morsi ricevuti dall’animale. Secondo quanto ricostruito, il 23enne è stato notato dal

personale mentre metteva della frutta e un pacco di merendine nello zaino. Mentre stava per superare la casse è stato invitato a consegnare la merce. Lui ha reagito iniziando a gridare, poi è tornato agli scaffali e ha preso anche delle birre, sistemandole

nello zaino. Quando i commessi hanno cercato di fermarlo ha chiamato il suo cane, che aspettava fuori, e gli ha gridato di attaccare. Il cane ha azzannato un commesso all’altezza

dell’anca, mentre il 23enne ne aggrediva un altro afferrandolo per il collo. Quando il giovane e l’animale hanno tentato di allontanarsi, inseguiti dai due addetti rimasti feriti, un

passante, 44enne , ha cercato di bloccarlo, rimediando anche lui un morso alla gamba destra. La polizia, arrivata poco dopo, ha rintracciato e bloccato il 23enne.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti della polizia, dall’aprile scorso il malvivente

avrebbe messo a segno altre tre rapine a Firenze sempre usando il cane come arma e aizzandolo contro le vittime. Ieri gli agenti che hanno perquisito il suo zaino hanno trovato

all’interno, oltre alla refurtiva, un tirapugni, delle forbici e perfino una siringa