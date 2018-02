Rampa &Me Adam Port in consolle al Tenax

Annunciati al Tomorrowland 2018, arrivano a Firenze i producer di Keinemusik per l’unica data italiana del “You are safe tour”: sabato 17 febbraio il trio Rampa, &Me e Adam Port è in consolle al Tenax per il nuovo appuntamento con Nobody’s Perfect

Los Angeles, Instanbul, San Francisco, Parigi: queste sono solo alcune tra le capitali mondiali toccate dal tour del network berlinese Keinemusik, in arrivo a Firenze per il nuovo evento firmato Nobody’s Perfect. Sabato 17 febbraio al Tenax l’unica data italiana del trio Rampa, &Me e Adam Port per un viaggio alla scoperta dei sentieri meno battuti della musica elettronica (apertura porte ore 22:30 – ingresso 15/18 €).

Dall’Amsterdam Dance Event allo storico Fabric di Londra, dal Circoloco di Ibiza al Sónar di Barcellona: i tre producer si sono esibiti – insieme e singolarmente – nei club di culto e sui palchi più prestigiosi di tutto il mondo, ma non è tutto. È di qualche giorno fa, infatti, l’annuncio che proprio Rampa e &Me si esibiranno all’edizione 2018 di Tomorrowland, il più grande evento mondiale dedicato alla musica dance, condividendo il palco con mostri sacri della techno come Ben Klock, Marcel Dettmann e Sven Väth.

Tre personalità e stili definiti che si fondono in un unico progetto, sperimentando sonorità inedite: le sfumature “afrocentriche” e prog di Rampa, produttore di Friburgo che ha all’attivo decine di collaborazioni con le etichette più stimate del panorama elettronico internazionale tra cui Cocoon, Innervisions, Kompakt e Bpitch Control, per citarne solo alcune; il groove sofisticato di Adam Port, con una personalissima texture in bilico tra kraut e house, che ha conquistato anche Sven Väth al punto da inserirlo con artisti del calibro di Peder Mannerfelt nella compilation “The sound of the 18th season” uscita lo scorso novembre su Cocoon Recordings; lo straordinario blend di techno e house intensa di &Me, talentuoso dj indicato da Resident Advisor come “uno tra i più affidabili, intelligenti e innovativi producer della scena tedesca contemporanea”.

Ospiti fissi sulla BBC Radio 1 e in Boiler Room, Rampa, &Me e Adam Port hanno fondato la label Keinemusik nel distretto Neukölln di Berlino nel 2009 insieme a David Mayer, Reznik e Monja Gentschow: un collettivo con una visione artistica comune che si è concretizzata nel novembre 2017 con l’album di debutto del trio definito da Highsnobiety – che ha ospitato l’anteprima del video “Civilist”, visibile a questo link: http://bit.ly/Keinemusik_Civil ist – “una collezione di dance music confezionata sapientemente, che oscilla alla perfezione tra inni house riempi-pista e momenti di ambient introspettiva, amalgamati dalla continua intermittenza dei rispettivi stili”.