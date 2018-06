Racconti musica e teatro canzone con Tricarico e Francesco Bottai

Seconda edizione per il Pistoia TEATRO Festival che torna fino all’8 luglio con un ricco cartellone, lungo un mese. Martedì 12 giugno alle 21.30 al Teatro Yves Montand di Monsummano Terme il concerto di Tricarico preceduto da Francesco Bottai (dei Gatti Mézzi)

Seconda edizione per il Pistoia TEATRO Festival che torna fino all’8 luglio con un ricco cartellone, lungo un mese, pronto ad animare spazi teatrali e non (il Deposito Rotabili Storici, la Fortezza Santa Barbara, i Teatri Manzoni, Piccolo Bolognini e Yves Montand, il Funaro Centro Culturale e le neoclassiche “Stanze”, luogo carico di memorie per tanti cittadini di Pistoia) grazie ad una vivace programmazione contemporanea che incrocia teatro, danza e musica, capace di intercettare un pubblico curioso ed eterogeneo.

Racconti musica e teatro canzone fra Gaber e Jannacci

con TRICARICO preceduto da FRANCESCO BOTTAI (I Gatti Mézzi)

Un concerto intimo, discorsivo, di pop d’autore dal piglio elegante e sofisticato, quello di Francesco Tricarico, cantautore milanese dalla scrittura lirica e surreale, che presenta, nel tour 2017/2018 “Da chi non te lo aspetti”, tutti i suoi successi rivisitati in chiave elettroacustica ed arricchiti da incursioni teatrali. Ad aprire il concerto Francesco Bottai con alcuni brani di “Vite semiserie”, il suo esordio dal sapore cantautorale affine al Teatro Canzone in cui, tra lirismo e jazz, ci restituisce un po’ della trascinante ironia dei suoi “Gatti Mézzi”, il gruppo da lui fondato nel 2005 assieme a Tommaso Novi

intero 15,00 euro

ridotto Soci Unicoop Firenze e Giovani minori di 30 anni: 13,00 euro

ridotto possessori Risvegliati Card: 10,00 euro

INFO 0573 991609-27112 INFO